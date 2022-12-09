В Смольном объяснили обилие слякоти на городских дорогах В Смольном обилие слякоти на дорогах Петербурга объяснили сильными снегопадами

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На городских дорогах наблюдается обилие слякоти и грязи, так как пока длится снегопад нормально очистить их просто невозможно, объяснила СМИ представитель пресс-службы комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Ольга Федосеева. По ее словам, после уборки снега уже через 15 минут он снова возвращается, что затрудняет оценку качества уборки. Эксперт уточнила, что наука пока не позволяет «ловить снежинки на лету», поэтому для уборки улиц даже при большом количестве используемой техники требуется много времени.

Убрать город начисто в условиях непрекращающегося снегопада невозможно. Дорожные специалисты поставлены в нелегкое положение. Прометенная единожды улица через 15 минут уже покрыта новым слоем, и приходится возвращаться на нее снова. Это нисколько не отменяет и не останавливает уборку, просто оценить ее качество сейчас довольно сложно, — пояснила Федосеева.

Представитель комитета по благоустройству рассказала, что в ведомстве реагируют на жалобы горожан и регулярно проводят рабочие совещания, посвященные вопросам уборки снега.

В пресс-службе Службы занятости Санкт-Петербурга ранее сообщили, что местные службы ЖКХ столкнулись с острым дефицитом работников. Питерскому коммунальному хозяйству не хватает почти трех тысяч уборщиков и примерно тысячи трактористов, а также многих других рабочих специальностей. Эксперт Евгений Пургин рассказал, что на самом деле дефицит дворников еще острее. По его мнению, питерские власти не спешат бороться с нехваткой людей рабочих специальностей из-за корыстных интересов.