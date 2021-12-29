Уровень потребления россиянами «левого» алкоголя назвали «особо опасным»

Потребление россиянами нелегального алкоголя остаётся на «опасно высоком уровне», сообщили специалисты центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково». По подсчётам экспертов, в 2021 году объём такой продукции составил 26–35% от всего объёма потребления спиртного в стране, пишет РБК.

Как отмечается, увеличению оборота нелегальной алкогольной продукции способствует пандемия, из-за которой люди избегают крупных торговых центров и делают покупки в небольших магазинах у дома. Часто такие магазины не имеют лицензий на продажу алкоголя и реализуют его «из-под полы».

Также, по мнению экспертов, на рост теневого рынка повлияло падение доходов россиян и высокая стоимость легальной продукции.

Легальные производители не могут эффективно конкурировать в цене с продукцией теневого сегмента из-за ежегодного роста минимальной розничной цены (с 2018 года он составил 25 рублей, или 18%), доли акциза и НДС. Доля акциза в стоимости водки составляет 36%, игристого вина — 14%, а пива — 23%. Доля НДС — 11% для водки, 19% для пива, 11% для вина, — пишет издание.

Ранее стало известно, что истечение моратория на действие закона, изменившего классификацию винодельческой продукции, грозит бизнесу потерей товара на 15 млрд рублей. Как сообщили участники рынка в письме премьер-министру России Михаилу Мишустину, в обороте до сих пор находятся сотни миллионов бутылок, которые с 1 января 2022 года могут стать контрафактом. Отраслевые союзы и алкогольные компании просят продлить действие моратория на год.