В СИЗО Москвы вернули антиковидные ограничения

В столичных следственных изоляторах вернули большую часть ограничений, связанных с распространением коронавируса. Они будут действовать до 11 сентября. Об этом сообщается на сайте управления ФСИН по Москве.

В ведомстве уточнили, что во всех СИЗО приостановлен приём передач, кроме лекарств и предметов медицинского назначения. Приостановлено предоставление как краткосрочных, так и длительных свиданий.

Кроме того, ограничен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осуждённых на судебные заседания и следственные действия. При этом увеличено число судебных заседаний с применением средств видеоконференцсвязи.

На территории СИЗО ограничен вход представителей исполнительной власти, членов общественной наблюдательной комиссии. Адвокаты и дознаватели допускаются в изоляторы при наличии индивидуальных средств защиты, общаться с заключёнными они могут через стекло.

Данные меры продиктованы необходимостью защиты подозреваемых, обвиняемых и осуждённых от проникновения инфекции в СИЗО, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин отменил ряд связанных с коронавирусом ограничений. В частности, требование об обязательном переводе на удалённую работу трети сотрудников предприятий и организаций. Профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов назвал такой шаг преждевременным.