В «Синих ведёрках» назвали способы снизить смертность на дорогах

Ситуация со смертностью на российских дорогах улучшается «серьёзными темпами», но до сих пор не решены четыре критически важных инфраструктурных момента, рассказал NEWS.ru координатор сообщества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов. Первый из них — наличие разделительных барьеров и отбойников, особенно на дорогах, имеющих несколько полос движения — четыре и более.
В городах это может быть декоративный разделительный барьер, за городом — классический металлический. Во-вторых, необходимо искусственное освещение. Если вы изучите статистику [ДТП] в условиях плохой и ограниченной видимости, включая тёмное время суток, [то получится, что так] погибает три четверти человек на наших дорогах. Необходимо обеспечить участникам дорожного движения [нормальную] видимость, — отметил Шкуматов.
Третий фактор, продолжил эксперт, заключается в необходимости уйти от нерегулируемых пешеходных переходов и заменить их регулируемыми.
Должно быть так — пешеход хочет перейти дорогу, нажимает кнопку [на светофоре], загорелся зелёный свет для пешехода, для автомобилей — красный, и пешеход спокойно перешёл дорогу. Четвёртый пункт — необходимо избавляться от морально устаревших автомобилей. Объявить программу утилизации, выкупа машин, которые не удовлетворяют современным требованиям безопасности, как минимум без подушки безопасности, — резюмировал собеседник.
Ранее президент России Владимир Путин призвал добиваться снижения смертности в результате ДТП. Он отметил, что данную работу необходимо вести совместно с полицией и дорожными ведомствами. При этом глава государства обратил внимание на то, что недопустимо терять на дорогах столько же людей, как при военных действиях. Так Путин прокомментировал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о снижении смертности в ДТП в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».