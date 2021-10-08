В «Синих ведёрках» назвали способы снизить смертность на дорогах

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Заместитель начальника исправительной колонии № 18 в Новосибирске Вячеслав Круглов предстанет перед судом. Его арестовали после смерти заключённого и обвинили в превышении полномочий. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

По версии следствия, 19 октября 2020 года Круглову стало известно, что один из осуждённых умер от передозировки наркотиками, а на его теле нашли следы побоев. Чтобы колония не потеряла и...