В школе Иркутской области поставили унитазы без перегородок и места для ног

В Иркутской области в школе села Манзурка установили унитазы без перегородок и хотя бы малейшего места для ног.
Как
То есть это ставили, чтобы люди на улицу не бегали, но как бы вот результат. Сибирь, 21 век, — отметила местная жительница.
Ранее NEWS.ru писал, что старший тренер сборной Иркутской области по боксу Юрий Абатулин предложил врио главы региона Игорю Кобзеву ввести дисциплину «Бокс» в обязательную программу в школах Иркутска. Кобзев эту идею поддержал.
Врио губернатора поручил Минспорта региона проработать вопрос с ФБР о введении дисциплины в школьную программу. Планируется, что бокс станет для школьников третьим уроком физкультуры в неделю.
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