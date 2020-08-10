В школе Иркутской области поставили унитазы без перегородок и места для ног

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В Иркутской области в школе села Манзурка установили унитазы без перегородок и хотя бы малейшего места для ног.

Как пишет издание «Подъём» со ссылкой на слова местной жительницы, в связи с неудобствами учащиеся школы и учителя вынуждены пользоваться уличным туалетом. Неправильное размещение унитазов не могут исправить вот уже два года.

То есть это ставили, чтобы люди на улицу не бегали, но как бы вот результат. Сибирь, 21 век, — отметила местная жительница.

Ранее NEWS.ru писал, что старший тренер сборной Иркутской области по боксу Юрий Абатулин предложил врио главы региона Игорю Кобзеву ввести дисциплину «Бокс» в обязательную программу в школах Иркутска. Кобзев эту идею поддержал.

Врио губернатора поручил Минспорта региона проработать вопрос с ФБР о введении дисциплины в школьную программу. Планируется, что бокс станет для школьников третьим уроком физкультуры в неделю.