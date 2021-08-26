В Совфеде оценили идею увеличения зимних каникул для работающих пенсионеров

Предложение продлить зимние каникулы для работающих пенсионеров потребует дополнительных расходов как со стороны государства, так и частных компаний. Об этом в беседе с «Москвой 24» сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По словам сенатора, в стране много пенсионеров, работающих в системе здравоохранения и образования, на них потребуются дополнительные расходы бюджета. Однако работающих пенсионеров также много и в других системах, например, в рыночной экономике. Поэтому их работодателям также придётся искать возможности для оплаты этих дополнительных дней отдыха.

Рязанский считает, что принимать такое решение нужно только при согласовании всех вовлечённых сторон: объединения работодателей, правительства и профсоюзов. При этом, по его мнению, увеличение каникул вряд ли поможет с точки зрения безопасности решить проблемы, связанные с пандемией.

Честно говоря, я не думаю, что эти дополнительные четыре дня решат какие-то проблемы, связанные с пандемией. Мне кажется, вряд ли стороны здесь придут к общему согласию, всё-таки на эти цели средств нужно достаточно много, — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров. Своё обращение он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

По словам депутата, работающие пенсионеры продолжают выполнять свои должностные обязанности, регулярно посещают трудовые коллективы и пользуются транспортом. В условиях распространения коронавирусной инфекции вероятность заражения пожилых людей высока.