В Госдуме захотели продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил продлить предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров. Как сообщает RT, это обращение было направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова.

По словам депутата, работающие пенсионеры продолжают выполнять свои должностные обязанности, регулярно посещают трудовые коллективы и пользуются транспортом. В условиях распространения коронавирусной инфекции вероятность заражения пожилых людей высока.

Прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, — говорится в сообщении.

Ранее Пенсионный фонд России рассказал, что всем пенсионерам без исключения — как неработающим, так и работающим — назначат выплаты в размере 10 тысяч рублей. Для её получения не нужно никуда обращаться. Отмечается, что единовременная выплата производится в беззаявительном порядке на основании имеющихся у фонда данных. Причём если человек получает одновременно две пенсии, одну из которых выплачивает ПФР, то выплата будет производиться самим фондом.

22 августа президент России Владимир Путин заявил, что необходимо выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей. Глава государства заявил, что тысяча рублей для пожилых россиян «подъедается инфляцией», поэтому суммы явно недостаточно. Указ о единовременной выплате был подписан президентом 24 августа.