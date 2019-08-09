Интернет-пользователи с иронией отнеслись к сообщениям о поднятии украинского флага в Судаке в Крыму.
Ранее советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалёв сообщил, что флаг Украины был поднят в городе Судак в Крыму. По его словам, это сделали местные патриоты в память об украинских солдатах, погибших в Донбассе 6 августа.
Юзеры в Facebook отметили, что подобные акции делаются от бессилия и из-за страха.
Я вам больше скажу: в Севастополе рядом с администрацией стоит памятник Шевченко, туда приносят цветы, и никто ничего не рушит. Учитесь, — цитирует РИА Новости слова VanillaVanill.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Как писал News.ru, украинский лидер Владимир Зеленский, находясь в Анкаре с официальным визитом, заявил, что Крымский полуостров обязательно вернётся под контроль Киева.