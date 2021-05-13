Возможный убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео

https://static.news.ru/photo/90f629b4-b485-11eb-95f8-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Телеканал «360» опубликовал видео, на котором запечатлён предполагаемый убийца 12-летней школьницы из Нижнего Новгорода. В кадр попал выезжающий на велосипеде из леса мужчина в маске и камуфляжной одежде.

По словам местных жителей, мужчину они уже видели в этом месте. У них сложилось впечатление, что он как будто за кем-то наблюдал или что-то очень внимательно разглядывал.

Как сообщалось, 13 мая школьница не вернулась домой после школы. В тот же день её тело было найдено в лесополосе близ посёлка Большое Козино Балахнинского района. Недалеко были обнаружены её вещи. На теле ребёнка заметили следы сексуального насилия, а на шее — три ножевых ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.