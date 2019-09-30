https://static.news.ru/photo/64186c36-e399-11e9-9059-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Эммануэль Макрон Фото: kremlin.ru

В Twitter появилась видеозапись, сделанная во время обеда для лидеров и представителей государств, которые приняли участие в церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

На кадрах видно, как президент РФ Владимир Путин сидит за столом рядом с главой Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Путин при этом пьёт прозрачную жидкость из бокала и переговаривается со своим соседом по столу.

30 сентября Франция и весь мир простились с бывшим президентом Жаком Шираком. Траурная церемония состоялась в церкви Сен-Сюльпис. Проводить в последний путь экс-главу государства прибыли президент Франции Эммануэль Макрон с женой, бывшие президенты страны Николя Саркози и Франсуа Олланд. Также на церемонии были лидеры России, Италии, Германии, Грузии и других стран, писал News.ru.