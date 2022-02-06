В Сбербанке раскрыли подробности взрыва банкомата в Подмосковье

В Сбербанке рассказали об инциденте с банкоматом в подмосковной Ивантеевке, в результате которого погиб один человек. В финансово-кредитной организации отметили, что при взрыве устройства деньги, которые являлись целью грабителей, остались в банкомате. Официальный комментарий пресс-служба Сбербанка направила в редакцию NEWS.ru.

Денежные средства не пострадали и не были похищены. В настоящий момент сотрудники службы безопасности Сбербанка активно содействуют правоохранительным органам по Московской области в проведении оперативно-следственных мероприятий, — говорится в сообщении.

В организации добавили, что в интересах следствия не могут раскрыть все подробности произошедшего. Тем не менее отмечается, что подобные дела против банка и его клиентов раскрываются достаточно быстро.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Ивантеевке погиб человек при попытке ограбить банкомат. Скончавшийся вместе с сообщником закачали в аппарат газ, который взорвался. Второму злоумышленнику удалось сбежать, его разыскивает полиция.