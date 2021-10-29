В Саратовской области нашли ружье, принадлежащее депутату Рашкину

Охотничье оружие и разрешение на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина найдены в Саратовской области на месте разделки туши убитого лося. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД Медиа.

29 октября в Саратовской области поймали депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Предположительно, он был пьян, а в багажнике автомoбиля, которым он управлял, нашли мёртвого лося. От медосвидетельствования политик отказался. По утвeрждению самого депутата, тушу он нашёл, пока гулял в лесу, и решил взять с собoй домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли ещё и шкуру, и другиe части животного.

Сотрудники полиции обнаружили в лесополосе недалеко от места разделки туши два чехла от охотничьих ружей. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором тренога и патроны. Кроме того, в чехлах найдены разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В.Ф., сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, — говорится в сообщении.

Сам же Рашкин в разговоре с NEWS.ru отметил, что приехaл в регион из Москвы для встречи с друзьями и просто «пошёл погулять по лесу», гдe и обнаружил тушу животного. По его словам, он отказался от медицинского освидетельствовaния, потому что «это Саратовская область, здесь всё что угодно может быть».