https://static.news.ru/photo/0320f4a4-305e-11ea-8a86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции нашли на территории Саратова двух 15-летних девочек, которые сбежали из детского дома, находящегося в Балаково. Поиски продолжались четыре дня. Об этом журналистам в понедельник, 6 января, рассказала начальник пресс-службы главка МВД по Саратовской области Анастасия Захарова.

Она заявила, что девочки были найдены вечером накануне в Заводском районе города. На данный момент сбежавшие из детдома находятся в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Они останутся там до приезда законных представителей.

Где находились всё это время, пока не поясняют. Проводится проверка, — приводит РИА Новости слова Захаровой.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники полиции города Балаково Саратовской области разыскивают двух 15-летних девочек, которые сбежали из местного детского дома.

По данным пресс-службы областного ГУ МЧС, о случившемся сообщил директор. Он заявил, что подростки покинули учреждение самовольно.