В ближайшее время в Санкт-Петербурге могут закончиться места на кладбищах.
Об этом
По данным издания, в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) уверены, что территорий нынешних кладбищ должно хватить на ближайшие 25 лет. Однако при этом учитываются захоронения в родственные могилы и кремации. Опираясь на слова представителей рынка ритуальных услуг, «Фонтанка» утверждает, что места для умерших закончатся через два с половиной — три года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что советский писатель Даниил Хармс похоронен на Пискарёвском кладбище Петербурга.
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