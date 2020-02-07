https://static.news.ru/photo/3ae2e81e-49ce-11ea-9a54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время в Санкт-Петербурге могут закончиться места на кладбищах.

Об этом сообщает газета «Фонтанка». Причиной этому может послужить отказ комиссии по изменению Генплана увеличивать территорию кладбищ. Специализированная служба СПб по вопросам похоронного дела запросила 530 гектаров земли для расширения мест захоронения умерших. Комиссия одобрила лишь 187 гектаров, которые по документам уже являются кладбищем.

По данным издания, в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) уверены, что территорий нынешних кладбищ должно хватить на ближайшие 25 лет. Однако при этом учитываются захоронения в родственные могилы и кремации. Опираясь на слова представителей рынка ритуальных услуг, «Фонтанка» утверждает, что места для умерших закончатся через два с половиной — три года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что советский писатель Даниил Хармс похоронен на Пискарёвском кладбище Петербурга.