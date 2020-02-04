Советский писатель Даниил Хармс похоронен на Пискарёвском кладбище Петербурга.
По сообщению работников архива Пискарёвского кладбища, умерших в начале февраля 1942 года хоронили в районе могил 9 и 23, — заявил РИА Новости руководитель оргкомитета премии Даниила Хармса Александр Марс.
Исследователи выяснили, что в феврале 1942 года из района Арсенальной набережной — Арсенальной улицы тела умерших вывозились на Пискарёвское кладбище. Кроме документов самого кладбища это косвенно подтверждают другие источники, в том числе воспоминания очевидцев.
Даниил Хармс (настоящая фамилия Ювачёв) родился в 1905 году в Петербурге. Он входил в «Объединение реального искусства». При его жизни были изданы несколько книг для детей. Хармса арестовали по доносу, военный трибунал постановил содержать его в психиатрической больнице. Писателя держали в тюрьме «Кресты», в психиатрическом отделении, где он умер 2 февраля 1942 года.
Ранее NEWS.ru сообщил о смерти поэта и переводчика Евгения Витковского.