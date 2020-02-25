https://static.news.ru/photo/4a5f4cae-57db-11ea-9577-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производители табачных изделий после запрета никотиновых смесей в Самарской области начали продавать новое вещество.

В соцсетях самарец опубликовал пост, где говорит о появлении необычной смеси. По его словам, теперь яблоки вымачивают в специальном никотиновом растворе, который действует подобно снюсу, передаёт ГТРК «Самара».

Местные жители считают, что с детьми нужно проводить беседы на тему здоровья. По их мнению, данную проблему сейчас невозможно решить без помощи государства.

Ранее NEWS.ru писал, что в России произошла первая смерть от употребления снюса. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Он отметил, что никотиносодержащие смеси способны провоцировать серьёзные изменения психики, вплоть до психозов. Когда именно был зафиксирован этот случай, медик не уточнил. Однако он добавил, что власти достаточно быстро реагируют на проблему и ввели в ряде регионов запрет на продажу никотиносодержащих изделий.