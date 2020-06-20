В Рунете возмутились продлением больничных работающим пенсионерам

https://static.news.ru/photo/f75c9414-b2ff-11ea-9b8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пользователи Рунета прокомментировали решение правительства продлить оплачиваемые больничные работающим пенсионерам на период самоизоляции.

Комментаторы отметили, что в различных регионах пенсионеров вызвали на работу в период с 8 по 15 июня. По их словам, в стране царит управленческий бардак из-за несогласованности в снятии ограничений.

Пользователи также указали на то, что обязанности отсутствующих работников перекладываются на их коллег. При этом работодатели не оплачивают дополнительную нагрузку. По словам некоторых, им сократили зарплату настолько, что выгоднее сидеть на оплачиваемом больничном.

Они также припомнили властям решение повысить пенсионный возраст в стране, хотя большинство населения возражало против этого, сообщает «Красная весна».

Как писал NEWS.ru постановление о продлении электронных больничных для людей 65 лет и старше, не перешедших на дистанционную работу и не находящихся в отпуске, премьер-министр Михаил Мишустин подписал 20 июня. Листки нетрудоспособности работающие пенсионеры могут продлить до окончании режима самоизоляции в регионе проживания. Оплачиваться они будут за счёт средств Фонда соцстрахования напрямую работнику.

С начала апреля для работающих россиян старше 65 лет действует упрощённый порядок оформления больничных. За период пандемии им было выдано около полутора миллионов больничных листов.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 576,9 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 334,5 тысячи пациентов, скончались восемь тысяч человек.