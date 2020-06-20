Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные

https://static.news.ru/photo/5dbd7fb4-b2da-11ea-b060-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановлении о продлении электронных больничных для людей 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедших на дистанционную работу и не находящихся в отпуске.

Речь идёт о людях старшего возраста в регионах, где ограничения по решению глав субъектов продолжают действовать. Они могут оформлять электронные больничные с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в регионе, — говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Листки нетрудоспособности будут оплачиваться за счёт средств Фонда соцстрахования напрямую работнику за весь период в течение 7 дней со дня оформления. Пенсионерам не нужно предоставлять дополнительные документы или сведения, больничные выдаются на основании данных, которые работодатели направят в Фонд соцстрахования.

Расчёт пособия выполняется по общим правилам — при стаже свыше 8 лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в размере ста процентов. Для расчёта берётся заработок за 2 года, однако при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69,96 тысячи рублей в месяц.

Как писал NEWS.ru, работающим россиянам в возрасте старше 65 лет в период пандемии было выдано около полутора миллионов больничных листов. Общая сумма выплат по ним составляет более 16 млрд рублей. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

С начала апреля для работающих россиян старше 65 лет в стране действует упрощённый порядок оформления больничных для обеспечения самоизоляции.