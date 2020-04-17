Работающие россияне старше 65 лет смогут оформить больничный до 30 апреля

https://static.news.ru/photo/1354c00a-809d-11ea-b2d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 20 по 30 апреля россияне старше 65 лет смогут получить больничный, чтобы не ходить на работу в период действия режима всеобщей самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

Решение о выдаче листков нетрудоспособности застрахованных лица принимает уполномоченная медицинская организация не позднее следующего дня после поступления необходимых сведений от Фонда социального страхования.

Работающие россияне старше 65 лет, которые входят в группу риска заражения COVID-19, смогут получить больничный единовременно на 11 календарных дней с 20 по 30 апреля, сообщается на официальном портале правовой информации.

Как ранее писал NEWS.ru, электронные больничные из-за нахождения на карантине получили более 530 тысяч работающих россиян старше 65 лет. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, с начала апреля для работающих россиян старше 65 лет в стране действует упрощённый порядок оформления больничных для обеспечения самоизоляции.