Пожилым россиянам оплатили больничные на 16 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/e823c0ac-8f9c-11ea-9036-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работающим россиянам в возрасте старше 65 лет в период пандемии было выдано около полутора миллионов больничных листов. Общая сумма выплат по ним составляет более 16 млрд рублей. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

Он пояснил, что в целях обеспечения самоизоляции для пожилых россиян был введён упрощённый порядок оформления больничных. Это производилось дистанционно и сразу на двухнедельный срок. Граждане получали оплату больничного до его закрытия, а соответствующие сведения в Фонд социального страхования передавались работодателями, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что на выплату пособий по безработице и больничных власти выделят около 65 млрд рублей. Соответствующее решение было принято во исполнение поручений президента Владимира Путина об увеличении этих выплат до минимального размера оплаты труда (МРОТ).