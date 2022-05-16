В РПЦ заявили, что российских монахов могут выселить со Святой горы Афон

В РПЦ выразили опасение, что российские монахи могут быть выселены со Святой Горы Афон, заявил 16 мая секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата священник Димитрий Сафонов. Он считает, что возможно, это будет связано с предстоящим майским визитом патриарха Варфоломея на Афон.

Планируется визит патриарха Варфоломея на Афон в конце мая, и, возможно, это совпадет с полицейской акцией, которую уже проводили полицейские Греции в отношении несогласных с политикой Варфоломея монахов монастыря Эсфигмен. Я сейчас не говорю, что монастырь Эсфигмен правильную линию занимал, это отдельный разговор, но как прецедент: просто политическое выселение монахов, насильственное, с применением силы, с применением спецсредств. И мы опасаемся, что, возможно, такое же грозит и русскому монашеству, русским монахам Афона, — говорится в сообщении.

Противостояние монахов афонского монастыря Эсфигмен продолжается более полувека и связано с тем, что в 1965 году патриарх Константинопольский Афинагор встретился с папой римским Павлом VI, что монахи этого афонского монастыря восприняли как отступничество от православия. Константинопольский патриархат назвал их раскольниками, монахов неоднократно пытались выселить из монастыря силами полиции, те отбивались в том числе коктейлями Молотова. Игумен обители Мефодий в январе 2017 года заочно был приговорен к 20 годам тюрьмы, сроки получили и другие монахи.

Ранее французское агентство AFP сообщило, что в Евросоюзе предложили ввести санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С подобным предложением выступали и власти Литвы. По словам главы МИД страны Габриэлюса Ландсбергиса, причиной тому послужила ситуация на Украине. Директор Института христианской психологии протоиерей Андрей Лоргус в разговоре с NEWS.ru ранее заявил, что идею о введении санкций в отношении патриарха Кирилла предложили «для политики и красного словца».