https://static.news.ru/photo/b22db8d0-35f7-11ea-a610-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отход от христианских норм в ряде протестантских церквей на Западе, в частности, благословение однополых браков и разрешение на службу людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, может привести к новым расколам, считают в Московском патриархате.

По мнению главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, уже третья крупная протестантская организация в США столкнулась с расколом из-за решений руководства.

Он напомнил о подобных событиях, произошедших в американской Епископальной церкви в 2009 году, с которой РПЦ поддерживала богословский диалог и реализовывала общие гуманитарные проекты.

Но потом в Епископальной церкви США наступили времена, когда начали преобладать либеральные тенденции, когда стали превозмогать голоса защитников всяких свобод, в том числе свобод от евангельских нравственных норм. Затем они рукоположили в сан епископа практикующего гомосексуалиста, при этом его «партнёр» держал ему митру, — рассказал Иларион.

Митрополит Волоколамский отметил, что после этого события РПЦ пришлось прекратить взаимодействие.

При этом, подчеркнул он, решение Епископальной церкви привело к расколу: часть епископов, духовенства и паствы отделилась от неё и образовала новую структуру, которая именуется Англиканской церковью в Северной Америке, передаёт «Россия 24».

Как писал NEWS.ru, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что отношения между поместными православными церквями обострились из-за беспрецедентного давления, которое оказывалось на них внешнеполитическими силами.