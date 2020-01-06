https://static.news.ru/photo/583e7c2e-3133-11ea-8519-fa163e074e61_660.jpg Патриах Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отношения между поместными православными церквями обострились из-за беспрецедентного давления, которое оказывалось на них внешнеполитическими силами. С таким заявлением в рамках рождественского интервью российским журналистам выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он отметил, что указанное им «вмешательство» к церкви не имеет прямого отношения. По словам патриарха, раскол связан с событиями на Украине 2014 года. После них различные политические силы пытались ввести в семью православных церквей раскольнические группировки на Украине.

Данные действия, по мнению Кирилла, могли бы осуществляться путём консультаций внутри церквей. В этой случае нынешнего раскола бы не произошло. В случившемся, утверждает патриарх, виновно вмешательство внешнеполитических сил.

Также глава РПЦ затронул тему выборов на Украине. Он прокомментировал поражение Петра Поорошенко в президентской гонке.

Результат выборов является свидетельством того, что украинский православный народ не принял государственное вмешательство в дела церкви, которое господин Порошенко олицетворял, — говорит патриарх в эфире телеканала «Россия-1».

Кирилл подчеркнул, что, по его мнению, ситуация на Украине понемногу меняется к лучшему.

Как ранее писал NEWS.ru, закон о свободе вероисповедания, подписанный президентом Черногории Мило Джукановичем, поддерживает церковный раскол. Такая позиция содержится в Патриаршем и Синодальном послании Московского патриархата.