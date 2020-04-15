В РПЦ посоветовали не использовать свечи в пасхальную ночь

https://static.news.ru/photo/b72542c0-7e9c-11ea-9a75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) Владимир Легойда призвал отказать от свечей в пасхальную ночь ради пожарной безопасности. Вместо свечей он посоветовал использовать фонари или лампадки.

Призываю, во-первых, по возможности использовать безопасные закрытые фонарики или лампадки, а, во-вторых, всех быть вдвойне бдительными, чтобы светлая пасхальная ночь по нашей небрежности не омрачилась печальными инцидентами, а доброе начинание не обернулось ущербом. — привели слова главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойда в АГН «Москва».

Также Владимир Легойда рекомендовал отказаться от посещения храма в Пасху и освещать пасхальную еду самостоятельно дома, писал NEWS.ru ранее. Кроме того, юрист Алексей Силиванов отметил, что православных жителей Свердловской области могут оштрафовать на 30 тысяч рублей за поход в храм на Пасху.