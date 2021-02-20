В РПЦ поддержали идею включить аборты в статистику смертности

https://static.news.ru/photo/33f59080-7392-11eb-9127-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аборты следует официально признать смертью человека и включить в статистику смертности, считает руководитель направления защиты материнства синодального отдела Московского патриархата по благотворительности, директор «Дома для мамы» православной службы «Милосердие» Мария Студеникина. По её мнению, это поможет стране выйти из демографического кризиса. Ранее письмо с этой инициативой направила на имя председателя правительства РФ руководитель благотворительной программы помощи беременным женщинам «Спаси жизнь» Екатерина Маркова.

Аборты должны официально признаваться смертью человека, а работа по их профилактике должна выйти на самый высокий уровень, — заявила РИА Новости Студеникина.

Маркова в своём письме премьер-министру указала, что если аборты официально станут считаться смертью человека, многие откажутся от искусственного прерывания беременности, признав процедуру убийством. По её данным, искусственные аборты — «причина смертности номер один в России», только по официальной статистике, россиянки их делают до полумиллиона в год. И это без учёта статистики частных клиник и медикаментозных абортов.

По данным Росстата, за 2020 год число умерших составило 2,124 млн человек и выросло по сравнению с 2019 годом на 18%. Рождаемость за прошлый год снизилась на 3,3%, до 1,44 млн новорождённых.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме разрабатывают законопроект о выдаче беременным женщинам сертификата, дающего право на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей в течение полутора лет. Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Земцов. Такая мера поможет женщине пережить сложный период беременности и удержит россиянок от аборта, считают законодатели, и в конечном счёте улучшит демографические показатели в стране. Документ планируется внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности поддержки желающих сделать аборт россиянок. По его словам, недостаточно отговорить женщину делать аборт, необходимо создать условия, чтобы она могла поставить ребёнка на ноги и дать ему образование и жильё.

По данным Минздрава, в 2019 году в России было сделано 523,3 тысячи операций по прерыванию беременности.