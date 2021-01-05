Путин заявил о важности поддержки желающих сделать аборт россиянок

https://static.news.ru/photo/28d27d08-4f70-11eb-9f7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недостаточно отговорить женщину делать аборт, необходимо создать условия, чтобы она могла поставить ребёнка на ноги и дать ему образование и жильё. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания, посвящённого социальным вопросам.

Как мы с вами прекрасно понимаем и отдаём себе отчёт в этом, просто уговорить женщину не делать аборт — это, конечно, важно, но что ещё важнее — надо создать условия, чтобы помочь женщине и семье поднять ребёнка, поставить на ноги, дать ему возможность получить хорошее образование, обеспечить жильём, — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал президенту о значительном снижении в регионе количества абортов.

Благодаря тому, что мы включили социальное сопровождение, включили социальный блок в этот медицинский вопрос, количество отказов от аборта выросло с 9% до 12,5%. Это для нашей небольшой Новгородской области 130 детей, то есть, по сути, появилась ещё одна параллель в школе, — рассказал Никитин.

Он добавил, что число отказов от абортов можно ещё увеличивать, и заверил, что работа в этом направлении будет продолжена.

Как сообщал NEWS.ru, в Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что не требуют полного запрета абортов. По словам председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, РПЦ требует лишь вывести аборт из Фонда обязательного медицинского страхования.