В РПЦ опровергли массовый перевод мероприятий в онлайн-формат

Информация о том, что РПЦ переводит все церковные мероприятия в московских храмах в онлайн-формат в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусной инфекцией не соответствует действительности, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда в своём Telegram-канале. Он отметил, что церковь, по определению закона, не проводит никаких массовых мероприятий.

Не нужно быть юристом, чтобы из этого определения понять, что Церковь вообще не проводит «массовых мероприятий в храмах», во всяком случае по предмету своей деятельности как религиозная организация. Богослужебная деятельность, которая является содержанием церковного служения, не является «массовым мероприятием» и не может быть переведена в онлайн,​ — написал профессор.

По словам Легойды, первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси митрополит Воскресенский Дионисий отправил циркулярное письмо с просьбой усилить контроль за профилактическими мерами на приходах и в монастырях Московской епархии. Также митрополитом была дана рекомендация к переводу в онлайн-формат ряд воскресных школ и воздержаться от соборных служб с участием клириков разных храмов, написал он.

Таким образом, заголовок, который сегодня с утра использовали ряд СМИ, <...> искажает действительность, — заявил Легойда.

Информация о переведении мероприятий в онлайн-формат была ранее предоставлена председателем информационной комиссии Московской епархии РПЦ Александром Волковым.

24 января в России зафиксирован новый максимум случаев коронавируса за сутки — заболели 65 109 человек, передаёт федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID. Жертвами COVID-19 стали 655 заболевших. В Москве заразились 19 509 человек — на 1981 больше, чем днём ранее. В Московской области — 5980. В Санкт-Петербурге — 8413 человек.