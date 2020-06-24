В РПЦ назвали «нравственно оправданным» повышение налогов для богатых

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не принял участие в параде Победы в Москве из-за того, что у двоих членов делегации страны подтвердился COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу киргизского лидера. По её данным, по прилёте в российскую столицу президент, участники делегации и сопровождающие лица сдали тест на коронавирус. В результате...