В РПЦ назвали «нравственно оправданным» повышение налогов для богатых

https://static.news.ru/photo/af92fc0a-b5fb-11ea-ae51-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Московском патриархате поддержали президентское решение о повышение налогов на сверхдоход. Такую меру там назвали «нравственно оправданной» и напомнили, что РПЦ неоднократно свидетельствовала о том, что преодоление разрыва между богатыми и бедными — один из серьёзнейших вызовов государству и обществу.
Введение прогрессивной шкалы поможет преодолеть имущественное расслоение. Такая мера нравственно оправданна, её можно только приветствовать. Не могу не сказать, что многие состоятельные люди, не дожидаясь государственного предписания, уже давно жертвуют намного больше, чем 15% своих личных доходов на нужды неимущих, в том числе поддерживая социальные проекты Русской Церкви, — написал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
Накануне президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам заявил, что с января 2021 года увеличивается ставка НДФЛ с 13% до 15% на прибыль свыше 5 млн рублей в год. По словам главы государства, эта мера позволит привлечь в бюджет порядка 60 млрд рублей. Эти деньги будут направляться только на лечение детей с орфанными заболеваниями.
Кроме того, российский лидер сказал, что решения об использовании этих денег будут прозрачными и открытыми. И принимать их смогут исключительно врачи, общественные деятели, люди, которые всю жизнь посвятили помощи больным детям, то есть граждане, имеющие на это моральное право, писал NEWS.ru.