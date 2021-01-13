В Росздравнадзоре назвали незаконным применение вакцины Pfizer в РФ

https://static.news.ru/photo/e9787d0a-5641-11eb-8d2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Использование клиниками на территории России вакцин, не прошедших государственную регистрацию, незаконно. Таким образом в Росздравнадзоре прокомментировали возможность применения частными медучреждениями вакцины Pfizer и других иностранных препаратов.

В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещён. Запрет распространяется в том числе на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера, — цитирует заявление ведомства «Интерфакс».

Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что вакциной Pfizer можно привиться в частной израильской клинике, которая находится в медкластере «Сколково». По её словам, это возможно благодаря тому, что клиника работает «по другим законам». Парламентарий отметила, что ей лично предложили там вакцинироваться данным препаратом, но она сделала выбор в пользу отечественной вакцины. Соломатина добавила, что клиника предлагает вакцинацию Pfizer на платной основе.

В самой клинике уточнили, что ведут переговоры о поставках вакцины, но о возможности проведения вакцинации и сроках говорить пока преждевременно.

Ранее NEWS.ru писал, что производитель Pfizer допустил возможность подачи заявки на регистрацию вакцины в России. В компании отметили, что сотрудничают с международными организациями и правительствами стран по всему миру, чтобы предоставить доступ к препарату наиболее нуждающимся категориям населения.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. Кроме того, в центре Гамалеи ведётся работа над облегчённой версией «Спутника V».