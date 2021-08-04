В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Шестеро пострадавших в ДТП в Турции россиян остаются в больнице. Об этом рассказали в Ростуризме.

В больнице остаются шестеро пострадавших россиян, всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объёме, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным Ростуризма, одного туриста перевели из реанимации в общую палату. Ещё трое россиян находятся в реанимации. Их состояние оценивают как тяжёлое.

Кроме того, двоим туристам понадобилось дополнительное стационарное лечение. Они уже выписаны. Все россияне находятся в Анталье.

ДТП произошло 2 августа в Анталье, неподалёку от турецкого курортного города Манавгат. Автобус с 22 туристами из Самарской области перевернулся по дороге в аэропорт. В результате три человека погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус выскочил на встречную полосу и перевернулся.

Ранее стало известно, что семьи самарских туристов, погибших в результате ДТП в Турции, получат от властей региона по 1 млн рублей. Губернатор региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что помощь будет оказана и пострадавшим в аварии.