https://static.news.ru/photo/a7752864-4ab1-11ea-9824-fa163e074e61_660.jpg Торговый центр Terminal 21 Фото: Фото: Zhang Keren/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Федеральном агентстве по туризму, комментируя ситуацию со стрельбой в Таиланде, отметили, что местность, где идёт стрельба, находится далеко от туристических зон.

В Ростуризме подчеркнули, что их специалисты находятся на связи с соответствующими ведомствами. Они следят за происходящим в торговом центре, передаёт РИА Новости.

Эта местность находится далеко от туристических зон, и, скорее всего, российских туристов в заложниках нет, — считают в ведомстве.

Трагедия произошла в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. По данным Telegram-канала Mash, военнослужащий подъехал к местному торговому центру, застрелил своего командира, двух сослуживцев, после чего открыл огонь по посетителям.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пользователи Twitter публикуют видео из торгового центра в таиландском городе Накхонратчасима на северо-востоке страны, где военнослужащий открыл стрельбу по гражданским. Как пишет автор ролика, в ТЦ царит паника. В ролике видно, как люди в страхе пытаются выбраться из здания. На другом видео можно заметить подразделение солдат на улице рядом с торговым центром.