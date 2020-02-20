https://static.news.ru/photo/f05ffe9a-53e5-11ea-a45e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно Трудовому кодексу, работодатель обязан установить порядок индексации зарплат, но сама индексация регулируется внутренними нормативно-правовыми актами организаций и предприятий. Об этом сообщил и.о. замначальника управления госнадзора в сфере труда Роструда Александр Турков.

Статья 134 такая плавающая. У нас достаточно много в Трудовом кодексе статей, которые не несут в себе императивных норм, — цитирует ТАСС Туркова.

Он пояснил, что обязанность работодателя установить порядок индексации заработной платы в ТК РФ присутствует. Индексацию же он назвал открытым вопросом, который создаёт массу споров.

Как писал NEWS.ru, Финансовый университет при правительстве России составил прогноз роста зарплат в 2020 году. В среднем доходы российских граждан вырастут на 2,5%. Наибольший рост зарплат ожидается в Татарстане (3,4%), Якутии (3,2%), Ленинградской области (3,2%), Ямало-Ненецком автономном округе (3%) и Пензенской области (3%). Наименьшую прибавку к заработной плате получат жители Приморского края (1,4%), Новосибирской (1,6%), Самарской (1,8%) и Свердловской областей (1,9%).