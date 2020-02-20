Финансовый университет при правительстве России составил прогноз роста зарплат в 2020 году. В среднем доходы российских граждан вырастут на 2,5%.
Наибольший рост зарплат ожидается в Татарстане (3,4%), Якутии (3,2%), Ленинградской области (3,2%), Ямало-Ненецком автономном округе (3%) и Пензенской области (3%). Отмечается, что общий рост значительно превысит показатели 2019 года.
В целом, по нашим оценкам, Россию ожидает ещё один год устойчивого, но медленного экономического развития, — считают аналитики.
При этом наименьшую прибавку к заработной плате получат жители Приморского края (1,4%), Новосибирской (1,6%), Самарской (1,8%) и Свердловской областей (1,9%).
NEWS.ru сообщал в конце 2019 года о заявлении российских учёных. По их словам, в России невозможно побороть бедность.
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