https://static.news.ru/photo/efc7f040-53d7-11ea-a405-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансовый университет при правительстве России составил прогноз роста зарплат в 2020 году. В среднем доходы российских граждан вырастут на 2,5%.

Наибольший рост зарплат ожидается в Татарстане (3,4%), Якутии (3,2%), Ленинградской области (3,2%), Ямало-Ненецком автономном округе (3%) и Пензенской области (3%). Отмечается, что общий рост значительно превысит показатели 2019 года.

В целом, по нашим оценкам, Россию ожидает ещё один год устойчивого, но медленного экономического развития, — считают аналитики.

При этом наименьшую прибавку к заработной плате получат жители Приморского края (1,4%), Новосибирской (1,6%), Самарской (1,8%) и Свердловской областей (1,9%).

NEWS.ru сообщал в конце 2019 года о заявлении российских учёных. По их словам, в России невозможно побороть бедность.