В российских школах усилят контроль за здоровьем детей

https://static.news.ru/photo/ed4b242a-f343-11ea-a8be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы в рамках осенней сессии намерены рассмотреть два законопроекта, которые позволят усилить безопасность детей во время школьных занятий. Предполагается усилить контроль за здоровьем учащихся и повысить статус дежурных врачей.

Над документами работает думский комитет по охране здоровья, сообщает «Парламентская газета». Один из них уже внесён на рассмотрение парламентариев, над текстом второго ещё идёт работа.

Первая инициатива подразумевает, что родители будут обязаны передавать в школу исчерпывающие сведения о здоровье ребёнка. Сейчас массу проблем порождает отсутствие эффективного взаимодействия между врачами, учителями и родителями. В результате того что некоторые родители не считают нужным сообщать о проблемах со здоровьем у своих детей, учителя не могут создать им специальные условия для учёбы, питания, занятий спортом и отдыха на переменах.

Если закон будет принят, передавать педагогам такие сведения будет не право, а обязанность мам и пап. Согласно документу, к урокам физкультуры школьники будут допускаться строго с учётом состояния их здоровья.

Вторая инициатива позволит изменить статус медработников в школах. Сейчас они считаются вспомогательным персоналом. Депутаты же считают, что врачи в школах должны стать членами педсовета.

Впрочем, рассчитывать на то, что в скором будущем в каждой школе сможет постоянно дежурить врач, не приходится: в России около 100 тысяч школ и детских садов и только 49 тысяч педиатров. Если всех их отправить на полную смену в образовательные организации, работать в больницах и поликлиниках окажется некому. Поэтому перемены будут поэтапными, а специально под эту задачу предполагается создать новую должность — бакалавр школьной медицины. Профстандарт уже утверждён: школьный врач — это средний медицинский работник с высшим медицинским образованием. Программа его обучения будет включать знания по гигиене детей и подростков, а также особенности психологии школьников.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 90% полученных детьми травм — результат несчастных случаев. Примерно каждое шестое такое ЧП происходит в стенах учебных заведений, чаще всего — на переменах и уроках физкультуры. В России ежегодно фиксируют около 20 тысяч подобных происшествий. Предполагается, что новые законы позволят изменить ситуацию.

Кроме того, в качестве одной из профилактических мер может стать обязательная ежегодная диспансеризация школьников, предложенная в думском комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Сейчас это добровольная норма. Обязательность может привести к более оперативному выявлению серьёзных заболеваний у детей, считают в Госдуме.

Не останутся без внимания и педагоги. Для них могут ввести курсы оказания первой медицинской помощи. Тогда в первые же секунды после ЧП помочь ребёнку могли бы сами учителя.

Ранее в Тюмени, как писал NEWS.ru, одиннадцатиклассник умер во время урока физкультуры. Предполагается, что причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. При этом подросток входил в основную группу здоровья, занимался спортом и регулярно проходил медосмотр, а перед уроком на самочувствие не жаловался.