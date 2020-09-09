В российских школах усилят контроль за здоровьем детей

Депутаты Государственной думы в рамках осенней сессии намерены рассмотреть два законопроекта, которые позволят усилить безопасность детей во время школьных занятий. Предполагается усилить контроль за здоровьем учащихся и повысить статус дежурных врачей.
Над документами работает думский комитет по охране здоровья,
Первая инициатива подразумевает, что родители будут обязаны передавать в школу исчерпывающие сведения о здоровье ребёнка. Сейчас массу проблем порождает отсутствие эффективного взаимодействия между врачами, учителями и родителями. В результате того что некоторые родители не считают нужным сообщать о проблемах со здоровьем у своих детей, учителя не могут создать им специальные условия для учёбы, питания, занятий спортом и отдыха на переменах.
Если закон будет принят, передавать педагогам такие сведения будет не право, а обязанность мам и пап. Согласно документу, к урокам физкультуры школьники будут допускаться строго с учётом состояния их здоровья.
Вторая инициатива позволит изменить статус медработников в школах. Сейчас они считаются вспомогательным персоналом. Депутаты же считают, что врачи в школах должны стать членами педсовета.
Впрочем, рассчитывать на то, что в скором будущем в каждой школе сможет постоянно дежурить врач, не приходится: в России около 100 тысяч школ и детских садов и только 49 тысяч педиатров. Если всех их отправить на полную смену в образовательные организации, работать в больницах и поликлиниках окажется некому. Поэтому перемены будут поэтапными, а специально под эту задачу предполагается создать новую должность — бакалавр школьной медицины. Профстандарт уже утверждён: школьный врач — это средний медицинский работник с высшим медицинским образованием. Программа его обучения будет включать знания по гигиене детей и подростков, а также особенности психологии школьников.
По данным Всемирной организации здравоохранения, около 90% полученных детьми травм — результат несчастных случаев. Примерно каждое шестое такое ЧП происходит в стенах учебных заведений, чаще всего — на переменах и уроках физкультуры. В России ежегодно фиксируют около 20 тысяч подобных происшествий. Предполагается, что новые законы позволят изменить ситуацию.
Кроме того, в качестве одной из профилактических мер может стать обязательная ежегодная диспансеризация школьников, предложенная в думском комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Сейчас это добровольная норма. Обязательность может привести к более оперативному выявлению серьёзных заболеваний у детей, считают в Госдуме.
Не останутся без внимания и педагоги. Для них могут ввести курсы оказания первой медицинской помощи. Тогда в первые же секунды после ЧП помочь ребёнку могли бы сами учителя.
Ранее в Тюмени, как писал NEWS.ru, одиннадцатиклассник умер во время урока физкультуры. Предполагается, что причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. При этом подросток входил в основную группу здоровья, занимался спортом и регулярно проходил медосмотр, а перед уроком на самочувствие не жаловался.
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