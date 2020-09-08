Тюменский школьник умер на уроке физкультуры

https://static.news.ru/photo/fc654d08-f1e2-11ea-8056-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учащийся 11 класса одной из гимназий в Тюмени умер во время урока физкультуры. Предполагается, что причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Во время бега молодой человек внезапно остановился, присел и упал. Помощь ему оказывали медработник гимназии и прибывшие на место две бригады скорой помощи. Медики пытались реанимировать подростка в течение часа, но спасти ему жизнь не смогли.

В городском департаменте образования отметили, что учащийся входил в основную группу здоровья, занимался спортом и регулярно проходил медосмотр. Перед уроком он на самочувствие не жаловался, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Магнитогорске на уроке умер второклассник. Мальчик наклонился, чтобы поднять ручку, потерял сознание и упал. По данным местных СМИ, ребёнок страдал хроническим заболеванием.