19 августа 2025 в 10:33

В российских детсадах запустят программу «Разговоры о важном»

«Разговоры о важном» введут в 22 российских регионах с 1 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минпросвещения запустит апробацию программы «Разговоры о важном» в детских садах России c 1 сентября 2025 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свой источник в министерстве. В эксперименте примут участие дошкольники в возрасте от трех до семи лет из 22 регионов, включая Москву.

В ходе занятий детям планируется рассказывать о важности семьи и дружбы, формировать нравственные качества: доброту, честность, справедливость и милосердие. Также детсадовцы будут изучать историю и культуру России и узнают о навыках общения и сотрудничества. Апробация продлится до конца текущего года, после чего будет принято решение о распространении программы на все школы.

До этого стало известно, что Минпросвещения подготовило несколько моделей школьных расписаний для 1–11-х классов, которые помогут снизить учебную нагрузку на детей. Рекомендации уже согласованы с Роспотребнадзором и направлены в регионы. Так, например, для начальных классов предусмотрено пять вариантов расписаний, для учеников 5–9-х классов — шесть, а для старшеклассников — 19.

