В России застряли дивиденды индийских компаний на 400 миллионов долларов Bloomberg: в России застряли дивиденды индийских энергетических компаний на $400 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индийские энергетические фирмы не могут получить дивиденды в размере 400 миллионов долларов от своих российских активов, передает Bloomberg со ссылкой на старшее должностное лицо индийского Министерства нефти.

Государственные компании Индии, включая ONGC, участвуют в российских нефтяных и газовых проектах. Выплата дивидендов по этим активам заблокирована из-за санкций, наложенных США и Евросоюзом на российский финансовый сектор.

Также Индия столкнулась с трудностями при приобретении российской нефти по ценам, превышающим установленные G7 лимиты. Однако, по словам источника агентства, индийские власти найдут способ оплатить поставки.

В январе экономист Михаил Беляев говорил, что рост китайского ВВП замедлился до 3%, в то время как экономика Индии растет на 7–8%, однако пока преждевременно говорить о том, что она сможет опередить Китай по темпам роста. Эксперт отметил, что, несмотря на годовые темпы, по которым Нью-Дели уже впереди, разрыв с Пекином настолько велик, что достичь этого не удастся как минимум в течение ближайшего десятилетия.

Ранее сообщалось, что дивидендная доходность многих российских компаний, несмотря на экономические трудности, в 2023 году приблизится к двузначному показателю. По индексу Московской Биржи она находится в районе 11%, а индекс МосБиржи уверенно показывает непрерывный рост на протяжении девяти недель. Торги 22 апреля показали, что он закрепился рядом с отметкой в 2640 пунктов, что является максимальным показателем с апреля прошлого года.