Дивидендная доходность компаний в России близится к двузначной отметке «Коммерсант»: дивидендная доходность компаний в РФ приблизится к двузначной отметке в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Офис Московской Биржи

Дивидендная доходность многих российских компаний, несмотря на экономические трудности, в 2023 году приблизится к двузначному показателю, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов рынка. По индексу Московской Биржи она находится в районе 11%, а индекс МосБиржи уверенно показывает непрерывный рост на протяжении девяти недель. Торги 22 апреля показали, что он закрепился рядом с отметкой в 2640 пунктов, что является максимальным показателем с апреля прошлого года.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев заявил, что по итогам первого квартала этого года общий объем выплат по дивидендам превысил 875 млрд рублей.

Аналитики оценивают дивидендную доходность российского индекса в 11–12%, что существенно выше ставок по депозитам. С конца февраля максимальная ставка по вкладам крупнейших банков остается стабильной в размере 7,68% годовых, следует из данных Центробанка.

Согласно данным Investfunds, в период с января по март паевые фонды принесли доход в 11–14%. Фонды широкого рынка акций выросли на 10–24%. За 12 месяцев, закончившихся в марте, доходность дивидендных фондов составила 13–15%, тогда как фондов широкого рынка акций — 9–30%.

Аналитики рекомендуют физлицам проводить операции с дивидендными фондами, поскольку они менее волатильны и подходят для инвестиций в долгосрочный период.

Экономист Александр Разуваев ранее заявил, что привязанные к золоту валюты будут более предпочтительны в будущем. При этом он отметил, что на данный момент положение американского доллара незыблемо, а альтернатив ему нет. Эксперт добавил, что его доля в международных расчетах достигает 40% и резкого изменения положения ждать не стоит.