В России зарегистрировали созданный учёными РАН экспресс-тест на COVID-19

Росздравнадзор зарегистрировал и допустил к обращению на территории России новую тест-систему для выявления коронавируса. Для получения результата достаточно 30 минут. Разработали экспресс-тест новосибирские учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

В ноябре 2021 года Институт получил регистрационное удостоверение на медицинское изделие «Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 из мазков носоглотки и/или ротоглотки человека». В основе тест-системы — метод изотермической амплификации LAMP, с помощью которого выявляется РНК и ДНК вирусов, — говорится в сообщении.

По данным разработчиков, выполнение теста занимает около 30 минут, что значительно меньше по времени, чем традиционный ПЦР-тест. При этом для него не требуется дорогостоящего оборудования, установленного в стационарных лабораториях. Учёные считают, что в будущем такие тест-системы можно будет применять прямо в терминале аэропорта.

Ранее сообщалось, что все пациенты с ОРВИ будут обязаны обследоваться на коронавирусную инфекцию. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, уже вышло соответствующее решение в виде постановления главного государственного санитарного врача. Она добавила, что в настоящее время в России снижается заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом. По словам Поповой, добиться этого удалось благодаря общим мерам профилактики, включая введение нерабочих дней.