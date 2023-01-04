В России заработает единая система адаптации бывших заключенных Минюст: до 2024 года по всей России будет внедрена система адаптации заключенных к жизни на свободе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов сообщил, что в ведомстве в течение 2023–2024 годов рассчитывают внедрить по всей России единую систему пробации бывших заключенных. В беседе с «Интерфаксом» он отметил, что закон о единой системе уже прошел первое чтение в Госдуме в декабре минувшего года. Документ подразумевает, что в обновленном подходе к работе с экс-заключенными кроме привычного надзора добавится функционал для адаптации людей и социальной помощи для них.

Специалисты в системе пробации должны сделать все, чтобы освободившийся из мест лишения свободы человек больше не оставался один на один с трудными жизненными обстоятельствами, смог наладить законопослушную жизнь, вернуть социальные навыки и получить работу, — говорит Вуколов.

В функционале новой программы прописана в том числе медицинская и психологическая помощь, а также обучение навыкам формирования социально полезных связей. Эти обязанности будут возложены на региональные социальные службы с возможностью привлечения коммерческих и некоммерческих организаций и волонтеров.

Ранее сообщалось, что в составе российских ОНК существенно изменился состав правозащитников. Журналистка Ева Меркачева жаловалась, что из-за этого «тюрьма станет еще более закрытым местом и все усилия гражданского общества пойдут прахом».