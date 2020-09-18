В России за сутки выявили 6065 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/68fb671e-fa4d-11ea-996a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили 6065 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 19 сентября сообщили сотрудники федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что у 1460 (24,1%) новых пациентов с коронавирусом недуг проходит без клинических проявлений. Всего с начала пандемии COVID-19 заразился 1 097 251 россиянин.

В оперштабе подчеркнули, что за прошедшие 24 часа в стране скончались 114 человек с коронавирусом. В общей сложности в РФ после заражения умерли 19 339 россиян.

Кроме того, в течение прошедших суток из российских больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции выписали 5255 пациентов. Всего в стране число выздоровевших от COVID-19 увеличилось до 906 462 человек.

Как ранее передавал NEWS.ru, за последние 24 часа столичные медики диагностировали COVID-19 ещё у 825 человек. Общее число выявленных в Москве случаев коронавируса достигло 275 633.