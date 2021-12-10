В России выявлен суточный минимум смертности от COVID с ноября

За последние сутки в России зафиксировано 1176 летальных исходов от коронавируса, это минимальный показатель с 1 ноября. Выявлено 30 873 новых случая заражения, это на 664 случая больше, чем днём ранее. Полностью выздоровели 35 657 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Больше всего выявленных случаев заражения в Москве. Там заболели 3477 человек, это на 529 человек больше, чем 9 декабря. В Санкт-Петербурге заразились 2267 жителей, в Подмосковье — 1712. Всего за период пандемии в России от COVID-19 скончались 287 180 человек, выздоровели — 8 673 518.

Ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в России выявлено уже четыре случая заражения новым штаммов коронавируса «омикрон». Он обнаружен у туристов, вернувшихся из разных стран.

При этом в Роспотребнадзоре утверждают, что на текущий день пациентов с новой мутацией вируса в России только два. Сведения разнятся из-за того, что исследования проводили два разных центра. Сейчас в стране преобладает штамм коронавируса «дельта». В то же время, по данным ВОЗ, «омикрон»-штамм может стать доминирующим вариантом СOVID-19 в Европе уже к началу января — новую мутацию выявили в 57 странах мира.