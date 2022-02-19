В России за сутки от коронавируса умерли 798 человек

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 798 человек. Всего за время пандемии жертвами инфекции стали 344 755 жителей страны, сообщается на сайте федерального оперштаба.

За прошедшие 24 часа выявлено 179 147 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились около 15,2 млн россиян.

За сутки госпитализированы 15 062 человека. При этом из больниц по выздоровлении выписаны 191 098 пациентов. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 12,2 млн человек.

Среди регионов России самый высокий суточный прирост заболеваемости зафиксирован в Санкт-Петербурге — 18 042 случая. В Москве и Подмосковье, которые наряду с Петербургом составляют тройку лидеров, выявлено 6874 и 5188 новых случаев заражения соответственно.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что в России снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу с 61,9% до 59,7%. Она порекомендовала россиянам пройти вакцинацию и напомнила о необходимости повторять процедуру каждые полгода.