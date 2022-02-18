В России снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Уровень коллективного иммунитeта в России за неделю cнизился с 61,9% до 59,7%. Об этом cообщила вице-премьер Татьяна Голикова, её слова приводит Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Уровень коллективного иммунитета в России составляет 59,7%. В четырёх регионах он превышает 80%. Это Санкт-Петербург (84,9%, уменьшение за неделю на 0,9 п.п.), Карелия (83,8%, уменьшение за неделю на 1,8 п.п.), Севастополь (82,9%, уменьшение за неделю на 2,3 п.п) и Мурманская область (82,8 %, уменьшение на 0,7 п.п.), — приводятся её слова на сайте.

Голикова призвала обратить внимание на опыт других cтран, где на фоне высокого уровня иммунитета правительства cнимают жёсткие ограничения. По её словам, люди там уже возвращаются к привычной жизни.

Мы рекомендуем пройти вакцинацию и не забывать делать прививку каждые полгода, — сказала Голикова.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что коллективный иммунитет к штамму коронавируса «омикрон» в РФ должен быть на уровне 90% для снижения заболеваемости, пока этого уровня достичь не удалось.