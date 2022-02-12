Для победы над «омикроном» в РФ коллективный иммунитет должен достичь 90%

Коллективный иммунитет к штамму коронавируса «омикрон» в России должен быть 90% для снижения заболеваемости, заявил в эфире телеканала «Россия-1» заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, пока этого уровня достичь не удалось.

К «омикрону» коллективный иммунитет должен быть на уровне 90%, его нет, — сказал он.

Как ранее заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 64,1% до 61,9%. Она отметила, что это произошло в связи с утратой иммунитета ранее привитых и переболевших более полугода назад граждан. По её словам, по состоянию на 11 февраля вакцинация первым компонентом проведена 85 857 079 раз, вакцинация полного цикла — 81 505 771 раз.

По мнению руководителя отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им. Д. И. Ивановского профессора Александра Бутенко, вакцинации было достаточно, чтобы побороть прошлые пандемии, однако с COVID-19 ситуация немного иная и одной лишь вакцинации будет недостаточно. Чтобы победить коронавирус, нужно также выработать коллективный иммунитет.