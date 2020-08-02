В России за сутки от коронавируса умерли 70 человек

https://static.news.ru/photo/84eaf32a-d493-11ea-99c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России жертвами COVID-19 стали 70 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 14,1 тысячи летальных исходов.

Число новых случаев заражения за 24 часа составило 5427. В общей сложности на территории страны заболели более 850,8 тысячи человек.

Выписаны из больниц по выздоровлении 3649 пациентов. Всего количество вылечившихся превышает 650,1 тысячи человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Россия занимает четвёртое место по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. Лидируют по количеству заразившихся США — свыше 4,5 млн. На втором и третьем местах Бразилия (более 2,6 млн) и Индия (свыше 1,6 млн) соответственно.

Всего пандемией охвачено более 200 стран. Общее количество заболевших составляет более 17,5 млн человек. При этом свыше 10,3 млн выздоровели и более 679 тысяч умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжают считать пандемию коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По данным организации, она будет длиться ещё долгое время.