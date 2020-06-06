В России за сутки излечились от коронавируса более 5 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/c2e52d6a-a894-11ea-a149-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 5434 человека. Общее число излечившихся в стране достигло 226 731. Такие данные на утро 7 июня сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Больше всего выздоровевших в Москве — 2283 человека за сутки. В Московской области — 538 и в Санкт-Петербурге — 297.

Всего, по последним данным, в стране зарегистрировали 467 673 пациентов в 85 регионах. Жертвами пандемии стали 5859 граждан страны, из них 134 скончались за последние сутки. Поправился 226 731 житель.

Во всём мире заболели 7 018 842 человека, умерли — 403 929, исцелились — 3 412 690.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что россияне, вылечившиеся от коронавирусной инфекции, должны соблюдать меры предосторожности, поскольку могут заразить других людей. По его словам, переносчиками заразы такие люди могут стать, если будут «везде ходить и хвататься за всё подряд», писал NEWS.ru.