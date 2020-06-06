Комаровский заявил, что переболевшие вирусом могут стать его переносчиками

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Пять главных мифов о хлебе корректируют питание людей и чаще всего они являются заблуждением. Так, большинство уверены, что чёрный хлеб полезнее белого, хотя на самом деле польза определяется не цветом, а количеством в продукте цельного зерна.

В этом плане цельнозерновой хлеб окажется самым полезным продуктом, считает диетолог Мария Ситтель. Второй миф — от хлеба толстеют. Но и тут не всё правда, так как лишний вес является...