Комаровский заявил, что переболевшие вирусом могут стать его переносчиками

Россияне, вылечившиеся от коронавирусной инфекции, должны соблюдать меры предосторожности, поскольку могут заразить других людей. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.
По его словам, переносчиками заразы такие люди могут стать, если будут «везде ходить и хвататься за всё подряд».
Даже если у вас уже была коронавирусная инфекция, то вы всё равно можете взяться за дверную ручку, получить «в руку» коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его, — пояснил Комаровский на своей странице в Instagram.
Вылечившимся россиянам он посоветовал по-прежнему соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что санитайзер практически бесполезен для дезинфекции рук. Об этом заявил Евгений Комаровский. Он пояснил, что для того, чтобы получить необходимое количество дезинфицирующего раствора, нужно нажать на кнопку 27 раз. При этом жидкость быстро высыхает, что не позволяет обеспечить правильную дезинфекцию рук.