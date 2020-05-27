Доктор Комаровский разоблачил полезность санитайзера для дезинфекции рук

https://static.news.ru/photo/8426e342-a039-11ea-a297-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санитайзер практически бесполезен для дезинфекции рук. Об этом заявил телеведущий, доктор Евгений Комаровский на своём YouТube-канале.

Для того, чтобы нормально обработать руки санитайзером, нам необходимо три миллилитра жидкости, — отметил он.

Комаровский добавляет, что для того, чтобы получить необходимое количество дезинфицирующего раствора нужно нажать на кнопку 27 раз. При этом жидкость быстро высыхает, что не позволяет обеспечить правильную дезинфекцию рук. Всё это приводит к тому, что санитайзер практически бесполезен для дезинфекции рук. По мнению врача, это мошенничество мирового масштаба.

Как писал NEWS.ru, телеврач Комаровский допустил, что человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения или похмелья, скорее всего, не заразится коронавирусной инфекцией.