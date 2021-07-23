В России выявили 23 947 новых случаев COVID-19

Медики выявили в России за последние сутки 23 947 новых случаев COVID-19. Из них 10,2% протекали без клинических симптомов. Общее число заражённых за время пандемии увеличилось до 6 102 469, передаёт оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За минувшие 24 часа от COVID-19 скончались 799 человек, выздоровели — выздоровели 21 952 (5 471 956), говорится на портале стопкоронавирус.рф. Всего в РФ умерло от COVID-19 153 095 граждан.

В Москве за прошлый день зафиксировали 3376 новых случаев «ковида», в Мособласти — 2096, Санкт-Петербурге — 1937, Нижегородской области — 533, Свердловской области — 488, Красноярском крае — 487.

У детей после перенесённой коронавирусной инфекции могут развиваться потеря памяти, когнитивные нарушения, болезни сердца и желудочно-кишечного тракта, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Эксперт добавил, что постковидные осложнения, согласно исследованиям шведских учёных, могут развиваться у 30% детей. При этом отмечается более 60 возможных вариантов осложнений.

Ранее стало известно о том, что новый штамм коронавируса обнаружили у жителей Великобритании врачи из Агентства общественного здравоохранения Англии.